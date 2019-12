AUTHOR :

Google Pixel 3 og Pixel 3 XL officielt annonceret: Alt du har brug for at vide!

Så kom dagen hvor Googles Rick Osterloh på et event i New York City officielt præsenterede deres nyeste skud på smartphonestammen, Google Pixel 3 og Google Pixel 3 XL, samt to andre enheder.

De to nye smartphones, der hhv. byder på en 5,5” (1080 x 2160 pixels) og 6,3” (1440 x 2960 pixels) Gorilla Glass 5 skærm, kommer med top specifikationer. Begge smartphones er udstyret med Qualcomm Snapdragon 845 processor og 4 GB ram. Derudover bliver de to nye smartphones selvfølgelig udstyret med den nyeste Android version, Android 9 Pie.

Som vi kender det fra forgængeren fra 2017, så vil begge nye modeller være vand og støvresistente, med en IP67 godkendelse, der altså tillader at man sænker sin smartphone ned i vand på 1 meters dybde i op til 30 minutter.

På kamerafronten forbliver Google konservative i forhold til stort set alle konkurrenter. På bagsiden består kameraet af en enkelt linse på 12 MP, mens der på forsiden kommer til at sidde et 8 MP dual lens kamera.

Bagsiden er yderligere udstyret med fingeraftryksscanner på begge modeller.

Danske brugere må nok væbne sig med tålmodighed, da ingen af de to modeller kommer til Danmark i første omgang. Google Pixel 3 prisen i USA, Canada og UK kommer til at ligge fra 799$.

Derudover præsenterede Google også deres nye bærbare computer Google Pixel Slate, som er en bærbar med Google styresystem, med en pris fra 599$ for ”skærmdelen” og 199$ for Google Pixel Slate Keyboard, samt 99$ for Google Pixelbook Pen.

Og sidst men ikke mindst (blev dog præsenteret først) er deres nyeste smart-home device Google Home Hub, en udvidet udgave af Google Home, som yderligere introducerer en skærm. Prisen for Google Home Hub ligger på 149$.

På store.google.com vil man i løbet af kort tid kunne se yderligere information om de præsenterede nyheder.