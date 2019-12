AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-20 09:24:56

HMD Global lancerer Nokia 7

Den nye Nokia-model er på banen, og den virker endda til at være en spændende en af slagsen. Desværre kommer den ikke lige foreløbig til Europa.

HMD Global, som er et finsk firma, sørger i dag for at producere Nokia-mærkede smartphone. Nu er HMD Global så klar med endnu en model.

Det finske firma fandt i går tiden til at lancere den såkaldte Nokia 7. Lanceringen kommer ikke bag på nogen, da den har været længe ventet.

Nokia 7 er blevet udstyret med flere spændende ting – heriblandt et HD LCD-display, en Qualcomm Snapdragon 630-processer, samt 6GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Den nye smartphone vil til at starte med kun være tilgængelig på det kinesiske marked. Her er den sat til at ryge på butikshylderne den 25. oktober. Den vil få en startpris på 377 dollars for 4GB RAM og 408 dollars for 6GB RAM.

HMD Global mangler endnu at melde ud, hvornår Nokia 7 kan forventes at ramme det internationale smartphone-marked.