AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-10 11:02:05

HTC One X10 lanceret i Australien

Er jagten gået ind på din næste smartphone, og vil du gerne være med på de nyeste modeller, så skulle du måske vente på det danske release af den nye HTX One X10

HTC One X10 var annonceret i Rusland i sidste måned, og nu har HTC lanceret den nye smartphone i Australien til en pris på AU$549 eller omregnet til 2.767,28 DKK. Her til kommer moms og andet ondskab, når den rammer det danske marked.

Det nye HTC flagskib, er bygget med et 5.5”Full HD display med en opløsning på 1902 x 1080 pixels.

HTC One X10 er blandt udstyret med en MediaTek Helio P10 processor og 3GB RAM. Her til kommer 32GB lager, som kan udvides via microSD porten. Vi finder også et 8 megapixel kamera I fronten og et 16 megapixel kamera på bagsiden.



Hvornår den nye HTC One X10 rammer Danmark er stadig uvist, men vi holder naturligvis øje med nye informationer og pressemeddeler fra HTC.

Credit: HTC