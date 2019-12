AUTHOR :

2018-01-15

HTC U11 EYEs smartphone officielt annonceret

Det er stadig usikkert hvor vidt HTC U11 EYEs kommer til Europa, faktum er HTC har frilagt alle specifikationer for deres nye HTC U11 EYEs smartphone.

HTC U11 EYEs kommer med et 6 tommer display og en FHD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels,18:9 aspect ratio og beskyttes af Gorilla Glass 3.



Under overfladen finder vi en Qualcomm Snapdragon 652 processor, 4GB RAM og 64GB lager, som naturligvis kan udvides via microSD.



Den nye HTC U11 EYEs smartphone er udstyret med ansigtsgenkendelsesfunktion for at låse telefonen op.



På fronten finder vi et 5 megapixel kamera og på bagsiden er HTC U11 EYEs udstyret med et 12 megapixel Ultrapixel kamera med en dual LED flash. U11 EYEs tilbyder også Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G LTE, samt et 3930 mAh batteri og en IP67 certificering.



Prisen lyder på $513, men som tidligere skrevet, er det usikkert om den når til Danmark eller generelt EU.