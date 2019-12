AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 11:49:58

HTC U11 Life smartphone spottet hos Geekbench

HTC U11 Life smartphone spottet hos Geekbench, og fristende specifikationer venter det smartphone-hungrene folk.

HTC afholder et presse event 2 november 2017, hvor sløret for deres nye HTC U11 Life løftes. Nu er HTC U11 Life smartphonen spottet hos i Geekbench benchmarks, som fortæller om en HTC U11 Life med en række spændende specifikationer under den smukke overflade.



HTC har valgt at iklæde deres HTC U11 Life smartphone med en Qualcomm Snapdragon 660 processor, og ikke den Snapdragon 630 vi tidligere så omtalt i pressen. Hertil kommer en HTC U 11 Life med 3GB RAM, et 5.2 tommer Full HD display og en opløsning på 1920 x 1080 pixels og 32GB internt lager. Det rygtes, at HTC U11 Life smartphonen også udbydes i en variant med 4GB RAM og 64GB lager.



Det er stadig uvist, om HTC U11 Life sælges præinstalleret med Android 7.1.1 eller med nyeste Android 8.0 Oreo som styrersystem.