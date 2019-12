AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-28 22:18:30

HTC U12+ kan blive årets eneste smartphone fra HTC

HTC vil efter sigende begrænse sig til kun at udgive en enkelt smartphone i 2018. Læs her, hvilken.

Vi har hørt rygter om, at HTC skuylle være på vej med en helt ny smartphone i form af den såkaldte HTC U12+.

Nu forlyder det, at HTC har planer om at udgive HTC U12+ i løbet af 2018, og at den samtidig bliver årets eneste smartphone fra HTC.

Det er HTC Source, der melder denne nyhed. Hvis det passer, så skal det blive spændende at se, hvordan HTC U12+ bliver taget imod.

Det er efterhånden ved at være længe siden, at HTC sidst har produceret en smartphone, som efterfølgende har fået varme modtagelser. Dette faktum fik sidste år HTC til at sælge sit smartphone-hold til Google.

HTC U12+ forventes at blive lanceret engang i maj. Vi kan derfor regne med at vente yderligere et par måneder, før HTC vælger at løfte sløret for officielle detaljer.