AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-23 10:52:19

HTC har præsenteret deres nyeste smartphone flagskib, HTC U12+

Tweak.dk har ved flere lejligheder stiftet bekendtskab med HTC gennem test af smartphones og nu er smartphone producenten klar med seneste udspil i rækken.

HTC U12+, er deres nyeste smartphone flagskib, og kommer med et hav af fede features. Her kan blandt andet nævnes Edge Sense 2, 6 tommers display i bredformat, dual-kameraer, USonic og alt iført et visuelt smukt Liquid Surface-design.

Den nye HTC U12+, bliver ligeledes den hidtil største smartphone fra HTC med 6 tommer i 18:9 format.



Ifølge HTC, gør Edge Sense-teknologi HTC U12+ lettere at bruge end nogen tidligere telefon fra deres produktionslinje.

"Moderne smartphones er vokset fra vores hænder, men HTC Edge Sense-teknologien udvikler sig hele tiden for at give nye interaktionsmuligheder, så det fortsat er praktisk og intuitivt at bruge din smartphone med én hånd. HTC U12+ kan for eksempel registrere, om den ligger i venstre eller højre hånd, og brugsoplevelsen bliver automatisk optimeret derefter" fortæller Lars Toft, Country Manager for HTC Nordic.

"Desuden har U12+ et af markedets bedste kameraer og en enestående lydoplevelse med BoomSound og USonic-lydteknologi. Der medfølger et højkvalitets USonic-headset med støjreduktion, Quick Charge-oplader og transparent cover – alt sammen til en konkurrencedygtig pris" afslutter han.

Nedenstående er taget fra deres pressemeddelse:

Uddrag af funktioner i HTC U12+:



• Edge Sense 2: En ny oplevelse med touch feedback og interaktive kanter der gør brugen af U12+ utroligt intuitiv. Den nyeste version af Edge Sense registrerer, hvilken hånd, du bruger, og gør det let at anvende telefonen med kun én hånd. Hold, tryk to gange, klem – flere aktiveringstyper og uanede tilpasningsmuligheder for hver af dem i alle dine yndlingsapps.



• Kameraer i den absolutte elite: HTC U12+leverer et dual-kamera, der har opnået et af markedets bedste testresultater og fået de varmeste anbefalinger af eksperterne hos DxOMark. To kameraer på både for- og bagsiden leverer fremragende billedkvalitet med DSLR-agtige bokeh-effekter, UltraSpeed Autofocus 2 og HDR Boost 2, der åbner op for en helt ny verden af kunstnerisk kreativitet, uanset hvor du er. Det primære kamera har 2x optisk zoom og 10x digital zoom samt Sonic Zoom, der gør det muligt at fokusere lydoptagelserne i videoer på bestemte lydkilder.



• Vores bedste lyd til dato: BoomSound-højttalerne i U12+ spiller både højere, dybere og klarere end nogensinde før, og de medfølgende USonic-ørepropper med aktiv støjreducering kan med avanceret sonarteknologi justere lyden perfekt til dine ører.



• Tynde kanter, 18:9 og Liquid Surface: Med et 6" Quad HD-display i 18:9-format, ultratynde interaktive kanter og knapper, der er en del af det helstøbte Liquid Surface-design, giver HTC U12+ et visuelt og funktionelt helhedsindtryk som ingen anden. Vælg mellem den stilrene Ceramic Black, den ildrøde Flame Red eller den unikke Translucent Blue, der på smuk vis kombinerer den indre og ydre skønhed med en smuk og diskret farvegraduering.



• Specifikationer og ydeevne: Qualcomm Snapdragon 845-platformen kombineret med Dual SIM, 6 GB RAM og 64 GB hukommelse giver en ydeevne, der er et flagskib værdig. Med et kraftfuldt batteri med en nominel kapacitet på 3500 mAh og op til 23,8 timers taletid på 3G/4G netværk, USB 3.1 Type-C samt understøttelse for Bluetooth 5, 802,11 a/b/g/n/ac Wi-Fi og MU-MIMO er kommunikationen sikret på alle ledder og kanter.



Pris, tilgængelighed m.m.

HTC U12+ vil i Danmark kunne fås i Ceramic Black (HTC's webbutik samt andre forhandlere) og Translucent Blue (HTC's webbutik) fra d. 18. juni. Flame Red-varianten vil kunne fås fra 3. Kvartal i HTC's webbutik. Vejl. udsalgspris er 5.990 DKK inkl. moms.



Læs mere om HTC U12+ på htc.com, og se de fulde specifikationer her.