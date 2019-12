AUTHOR :

Heftigt prisskilt sender OnePlus 7 Pro ind på smartphone markedet

OnePlus 7 imponerer umildbart med et 90Hz display, pop-up selfie kamera og Dolby Atmos. Modsat er OnePlus også ved at ende i samme liga som resten af de store drenge i klassen, når man kigger på startprisen på $669.

Tirsdag 14 maj 2019 afslørede OnePlus sin næste flagskibs smartphone efter måneder med leaks af billeder, videoer og design, og ifølge virksomheden selv, er OnePlus 7 Pro den mest gennemarbejde smartphone til dato.



OnePlus 7 Pro kommer med en 6,67 tommers Fluid AMOLED skærm med en opløsning på 3.120 x 1.440 (516 PPI), en opdateringshastighed på 90Hz og et billedforhold på 19.5: 9, der er dækket af Corning Gorilla Glass.



Processoren under det smukke ydre, er Qualcomms Snapdragon 855 SoC, en 7 nanometer octa-core clocket ved 2,84 GHz sammen med Adreno 640 grafik, op til 12 GB RAM og mulighed for op til 256 GB UFS 3.0 lager.



Skærmen lovprises forud for mediernes reviews af Wired's Jeffrey Van Camp, som omtaler den som "fremragende" og fremhævede, hvordan 90Hz opdateringshastigheden gør animationerne mere flydende, end vi er vant til at se.

(Image courtes Vjeran Pavic, The Verge)



OnePlus 7 Pro er designet med in-display fingeraftrykssensor og et pop-up selfie-kamera, hvilket resulterer i kant-til-kant skærm uden den famøse notch eller dedikerede fingeraftrykssensorer. Man kunne frygte for den mekaniske mekanisme, der hæver og sænker kameraet, men ifølge OnePlus er den rated til at modstå mere end 300.000 aktiveringer - eller omkring 150 om dagen i mere end fem år.



OnePlus har formået at presse et 4.000mAh batteri ind i OP 7 Pro, som uden tvivl er kærkommen med tanken på skærmen med høj opløsning og forbedret opdateringshastighed.



Redaktionen hos CNET kunne presse næsten 16 timers kontinuerlig videoafspilning i flytilstand ud, hvilket altså er bedre end de 15 timer, selvsamme medie fik med Pixel 3, men ikke helt så godt som de 17 timer på OnePlus 6T og Galaxy S10E eller de næsten 20 timers runtime, der blev opnået med iPhone XR.



Telefonen har tre kameraer på bagsiden - en primær 48 megapixel Sony IMX 586 sensor med f / 1.6 blænde, 8 megapixel teleobjektiv med f / 2.4 blænde og 16 megapixel ultra vidvinkelobjektiv med f / 2,2 blænde og et 117 graders synsfelt.

(Kamera sample courtesy Richard Lai, Engadget)



Pop-up kameraet er en Sony IMX 471 sensor med 16 megapixel og en f / 2.0 blænde.

Den generelle konsensus, som deles af Engadget, er, at kamerasystemet på OnePlus 7 Pro er godt, men ikke godt som Pixel 3'erne.



Lyden leveres via dual stereohøjttalere med Dolby Atmos teknologi. Flere udenlandske medier er imponerede over lydkvaliteten på OnePlus 7 Pro, selvom The Verge frarådede mod at skrue lydstyrken til maks, fordi “the sound gets super chippy”



Marques Brownlee beskriver OnePlus 7 Pro som sin foretrukne telefon i 2019 indtil videre takket være dens skærm, hastighed og pris.

(Video courtesy Marques Brownlee)



OnePlus 7 Pro lanceret 14. maj, og de officielle danske priser lader vente på sig. Forholder vi os til OnePlus, vil OnePlus 7 Pro i den største udgave koste fra små 5700 kroner, og

Nebula Blue med 12 GB RAM + 256 GB Storage vil koste 6.399,00 kroner.

