AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-30 20:56:03

Her Er Specifikationerne På Den Kommende Razer Smartphone

Razer afholder deres proklamerede presse event i morgen i London, og her bliver vi præsenteret for den nyhed medier og brugerne venter spændt på.

Spændingen stiger op til Razer frigiver deres nye produkt, som ifølge mange kilder sker 1 november 2017. Razer afholder deres proklamerede presse event i morgen i London, og her bliver vi præsenteret for den nyhed medier og brugerne venter spændt på.



Forud for Razer’s indtræden som smartphone-producent, kom opkøbet af Nextbit, en producent af smartphones, som blandt andet står bag Nextbit: Robin. Razer, som værende en producent af gamingudstyr, leder også tankerne i retning af en Razer smartphone, hvor gaming er i fokus på trods af gaming og smartphones måske ikke nødvendigvis går hånd i hånd, men specifikationerne taget i betragtning, er det måske ikke helt umuligt.



De lækkede specifikationer viser en Razer smartphone bygget med et 5.72 tommer IGZO display med en imponerende 120GHz refresh rate, og en QHD opløsning på 2560 x 1440 pixels. Under overfladen finder vi en Qualcomm Snapdragon 835 processor og 8GB RAM.



Det lader til Razer har valgt et 4000 mAh batteri, som krydres med Qualcomms Quick Charge 4+.

På bagsiden af Razer smartphonen skulle vi blive præsenteret for et dual setup med 12 og 13 megapixel, og på fronten et 8 mega pixels kamera.



Tweak.dk deltager på presse eventet I London, og vender naturligvis tilbage med officielle informationer kort efter.