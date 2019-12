AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-22 08:20:42

Her er Nokias våben for at vinde markedsandele

Nokia 8 er producentens våben for at vende tilbage og tage kampen op mod smartphone konkurrenterne. Med et release 8 september nærmer vi os med hastig skridt.

Nokias tilbagevenden til sin retmæssige plads på mobilmarkedet, virker måske lang og bøvlet, når man kigger mod de populære mærker på markedet, men kommende Nokia 8 er udråbt til at skulle gøre tricket.



Nokia satser stort med deres nye Nokia 8 topmodel, og målsætningen er at tage kampen op mod Apple, Samsung, OnePlus, Huawei og alle de andre spillere på markedet. Nokia 8 er udstyret med Android-styresystem, en 5,3 tommer skærm med 2.560 x 1.440 pixel, en Snapdragon 835 processor med 4 GB RAM og et kamera med 2x 13 megapixel sensorer med Carl Zeiss optik. De fysiske rammer hedder 151,5 x 73,7 x 7,9 millimeter og en vægt på 160 gram.



Fundamentet er bestemt lagt for noget godt. Farveladerne er som følgende: Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue og Steel. Nokia 8 har officiel release 8. september med en forventet pris på 4300 kr.