AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-08 10:14:20

Her er Samsungs bøjelige smartphone skærm

Samsung fremviste deres nye Foldable smartphone på SDC, Samsung Developer Conference (SDC) i San Francisco. Her fik pressen det første faktuelle glimt af deres nye foldbare telefon, og alt tyder på den praktisktalt er klar til produktion.

Samsung fremviste deres nye Foldable smartphone på SDC, Samsung Developer Conference (SDC) i San Francisco. Her fik pressen det første faktuelle glimt af deres nye foldbare telefon, og alt tyder på den praktisktalt er klar til produktion.



Telefonens nøjagtige form blev skjult i en box, der omsluttede demo modellen, men Samsung demonstrerede folding teknologi var operationel og klar til kommerciel debut i rigtige smartphones.

Justin Denison, SVP of mobile product marketing, præsenterede produktet, og knyttede følgende kommentar til produktets egentlige design: “it is stunning”



Konceptet omhandler to skærme, og ikke tre som tidligere rygter omtalte. Det ene display er aktivt, når telefonen er lukket sammen, og den foldbare del kommer til, når telefonen åbnes.



Samsungs foldbare telefon har faktisk to skærme (og ikke tre som tidligere antaget): en, der fungerer, når telefonen er lukket, og det foldbare display, der folder ud for at dreje enheden til en 7,3 tommer tablet, ligesom seneste rygter har peget i retning af. Den foldbare skærm omtales som ”Infinity Flex Display”



Det er endnu uklart hvornår Samsung lancerer produktet selvom Justin Denison omtalte “the next [Samsung] Unpacked” event, som finder sted på MWC konferencen i februar 2019. Her er vi dog stadig på rygteplan.



Det samme gør sig gældende omkring prisen. Flere udenlandske medier har omtalt priser på $1800 men det er altid for tidligt at gisne om noget konkret.



Samsung har flere gange påpeget, at foldbare skærme ikke er den eneste nye teknologi, de arbejder på, og rulbare eller ligefrem strækbare skærme også er områder der forskes i.

Du kan se deres stream via nedenstående video.

samsung _dev

Billeder & Kilde:

Samsung