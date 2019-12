AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-19 14:25:51

Her er de første tests af den nye Apple iPhone 8

Hvis du har planlagt indkøb af den nye iPhone 8 eller iPhone 8 Plus, så er der god grund til at se de første reviews på markedet inden du handler.

Fra næste fredag, ryger den nye iPhone 8 og 8 Plus smartphones i handlen, og gældende for begge er integrationen af producentens nye A11 Bionic mobile processor, som bliver en markant ændring vs. iPhone 7 og 7 Plus.



Vi har allerede set tidlige benchmarks af den nye A11 Bionic processor, som giver bøllebank til deres forgængere.



Allerede forud for iPhones 8 og 8 Plus rammer butikkerne, er det lykkedes flere sites at få snitterne i de nye smartphones.



Vi har samlet nogle af de første tests, så I kan få indblik i de nye smartphones.



iPhone 8 and 8 Plus review: Change in small doses – Engadget



Review: iPhone 8 – TechCrunch



iPhone 8 and 8 Plus review: the default option- The Verge



The iPhones 8 – Daring Fireball



Apple iPhone 8 Plus review – Cnet



iPhone X lanceres i november 2017.