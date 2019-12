AUTHOR :

Her er den nye OnePlus 6: Bygget i glas

I går så den nye OnePlus 6 officielt dagens lys, og vi blev præsenteret for en OnePlus 6, som denne gang er bygget af glas på forsiden og bagsiden. Dermed potentielt er fedt-magnet af kaliber.

De seneste fire år, har OnePlus redet på en bølge af succes, og bestemt ikke uden grund. OnePlus har i den grad leveret smartphones, som har kunnet leve op til det at være en smartphone topmodel, og til prisen langt under konkurrenterne fra Apple og Samsung. Det har været med til at friste kunderne, og givet international anerkendelse.

Alt du skal vide om den nye OnePlus 6

- Display: 6,28 tommer AMOLED mod tidligere 6,01 tommer

- Opløsning: 2280 x 1080 pixels og en 19:9 aspect ratio

- Qualcomm Snapdragon 845 processor

- Kamera på bagsiden er et 16 MP F2.0 og op til 1080p video med 30 fps

- Kameraet på forsiden, er et 16 MP F1.7 + 20 MP F1.7 med mulighed for 4K video med 60 fps

- Sælges med enten 6 eller 8GB RAM

- Sælges med enten 64/128/256 GB internt lager

- Dual SIM option med 4G

- 3300 mAh batteri

- Jackstik

- Dimensioner: 155,7 x 75,4 x 7,75 mm

- Vægt: 177 gram

- Android 8.1 + OxygenOS

Designet er denne gang større end tidligere grundet det større display end vi f.eks. ser på OP5 og OP5T, og grundet designet med det famøse ”notch” til kameraet, er skærmen nu strukket helt ud til kanten, og dermed en næsten rammeløst smartphone. Der er valgt Gorilla-glas til både for- og bagsiden, som er med til at sikre mod skader på glas-designet på OnePlus 6.

OnePlus 6 sættes til salg fra 22. maj ved et event i København og Aarhus. I første omgang frigives OnePlus 6 i farverne Mirror Black og Midnight Black, og senere støder en Silk White-udgave også til.

De vejledende priser uden abonnement bliver 3899 kroner (64 GB), 4399 kroner (128 GB) og 4699 kroner (265 GB).

Ved samme event blev også fremvist firmaets også sit første trådløse headset, Bullets Wireless.

Her blev vi præsenteret for to lydenheder, som er forbundet til hinanden med ledning, man placerer hen over halsen, og kan via USB-C - oplades til fem timers brug på blot 10 minutter.

Bullets Wireless koster 599 kroner i vejledende udvalgspris og sættes til salg i slutningen af juni.

Vi arbejder allerede på vores Test af OnePlus 6 på Tweak.dk