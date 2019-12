AUTHOR :

Her er den nye Sony Xperia XZ3

Rygterne har længe svirret omkring en ny Sony Xperia XZ3 smartphone, og nu er Xperia XZ3 officielt annonceret med dertilhørende detaljer.

Sony Xperia XZ3 bygges med et 6 tommer display og en QHD+ opløsning på 2880 x 1440 pixels. Under hjelmen finder vi en Qualcomm Snapdragon 845 processor.

Af andre specifikationer kan nævnes 4GB RAM, 64GB internt lagerplads samt option for udvidelse af lagerpladsen via microSD – op til 512GB.

Den nye Xperia XZ3 udstyret med et 3300 mAh batteri og Quick Charge funktionalitet, og så er smartphonen designet med et 13 megapixel kamera på fronten samt et 19 megapixel Motion Eye kamera på bagsiden.

XZ3 præ-installeres med Android 9 Pie og kommer i handlen fra indeværende måned. Prisen er stadig ukendt.

