AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-18 12:26:39

Her er den nye iPhone 8?

Hypen om den næste iPhone 8, har været i gang længe, og nu støder der nye billeder til, som formodes at være den nye iPhone 8.

Rygterne omtaler en iPhone 8 i nyt design og nye materialer, hvor en glas-bagside skulle være en del af pakken. De nyeste billedet kommer fra BGR, som hævder vi her ser det endelige design på iPhone 8

Selvsamme medie omtaler også 2 iPhone 8 bydende hhv. et 4.7” LCD display og 5.5”. Hertil skulle vi også blive præsenteret for deres 10th anniversary iPhone med 5.8” LCD display, hvor sidstnævnte skulle ramme en pris over $1,000.



Billederne viser Home-knappen undlades, og i stedet gisnes der om Home-knappen er placeret under glasset på fronten.



Alt peger i retning af iPhone 8 benytter sig af nyeste Apple A11 processoren, og vil være installeret med flere RAM end nuværende modeller – samt integration af et helt ny kamera.



Forventet release hedder september 2017, men det er stadig uvist om det holder stik.



Credit: BG