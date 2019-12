AUTHOR :

2017-10-02

Her er hvad vi ved om kommende Google Pixel 2 og Pixel 2 XL

Google gør sig uden tvivl klar til deres kommende presse event, hvor sløret løftes for deres nye Google Pixel 2 og Pixel 2 XL, men hvor meget ved vi på nuværende tidspunkt

Google afholder en pressekonference i indeværende uge, og her forventer pressen fremvisning af deres nye Google Pixel 2 og Pixel 2 XL smartphones.



Presseeventet løber af staben 4 oktober, og i sidste uge dukkede de første informationer op omkring de nye Google smartphones.



Både Google Pixel 2 og Pixel 2 XL, bliver udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, og gældende for Pixel 2, er den bygget med et 5 tommer Full HD display. Vender vi blikket mod den nye Pixel 2 XL smartphone, så finder vi et 5.5 tommer Quad HD display. Gældende for begge er 4GB RAM og 64GB lager, og option for 128GB afhængig af krav og tegnebog.



Det tyder på begge smartphones fra Google må kigge i vejviseren efter det famøse jackstik, og i stedet må nøjes med en IP67 rating.



Pixel 2 og Pixel 2 XL sælges præ-installeret med Google seneste mobile OS, Android 8.0 Oreo.



Vi vender retur med mere nyt efter den officielle lancering.