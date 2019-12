AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-14 14:17:04

Her er lanceringsdatoen for Key2

Der venter os en spændende sommer på smartphone-markedet. BlackBerry er en af de virksomheder, som vil bruge sommeren på at lancere sin nyeste smartphone.

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at BlackBerry er på vej med ny smartphone ved navn Key2.

Nu har man så endelig løftet sløret for en præcis lanceringsdato. Key2 kommer til at blive lanceret under et event i New York den 7. juni. Det bekræftes på BlackBerrys Twitter-profil.

BlackBerry har indtil nu været ganske sparsom med oplysninger om indholdet i den nye smartphone. Den forventes dog at ankomme med en Qualcomm Snapdragon 660-processer og 6GB RAM.

Key2 forventes derudover at blive drevet af Android, da BlackBerry ikke længere udstyre smartphones med sit eget operative system.

Med lanceringsdatoen bekræftet mangler nu kun udgivelsesdatoen. Den bliver dog nok afsløret under lanceringen i juni.