Her er prisen på OnePlus 6

OnePlus er på vej med en helt ny smartphone. Men den kommer ikke ligefrem til at lande i den billige ende af prisskalaen.

OnePlus har siden debuten på smartphone-markedet brandet sig selv som en virksomhed, der fremstiller hæderlige smartphones til overkommelige priser.

Virkeligheden er dog lidt en anden. Over årene har OnePlus nemlig øget priserne ganske markant på sine smartphones.

OnePlus 5T er med en startpris på 499 dollars virksomhedens hidtil dyreste smartphone. For at sætte dette ind i en dansk kontekst, så svarer dette til 3.006 kroner.

Hvis du synes, at dette lyder en anelse dyrt, så bare vent til, at OnePlus 6 bliver lanceret. Det er netop blevet lækket, at OnePlus 6 ankommer med en startpris på 523 dollars for en 64GB-model, 600 dollars for en 128GB-model og 692 dollars for en Premium-model.

OnePlus har endnu ikke været ude at bekræfte, hvornår vi kan forvente at se OnePlus 6 blive lanceret. Det kan dog ikke vare alt for længe, da der på nuværende tidspunkt er blevet postet flere forskellige video-teasere.