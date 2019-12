Honor 8X Smartphone officiel

AUTHOR :

I sidste måned lancerede Huawei deres nye Honor 8X i Kina, og nu har producenten udvidet lanceringen til Europa.

Huawei Honor 8X gør derfor klar til indtræden på det europæiske marked, og under den smukke overflade og et 6,5 tommer display med FHD+ 2340 x 1080 opløsning, finder vi en Kirin 710 processor, option for 4GB eller 6GB RAM, option mellem 64GB og 128GB intern lager og med mulighed for udvidelse via et microSD slot.

Smartphonen med det mundrette navn, Huawei Honor 8X, bygges med et 16 megapixel på forsiden til video og selfies, og på bagsiden kommer et dual kamera setup bestående af en 20 megapixel sensor og 2 megapixel sensor.

