AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-06-29 09:27:00

Honor 9 lanceret i Berlin og Tweak.dk var med

På et event i Berlin tidligere på ugen lancerede Honor deres nyeste skud på stammen med deres Honor 9

Det, i europæisk sammenhænge, ret unge smartphone brand, Honor, lancerede i denne uge i Berlin deres nye top model, som er nr. 9 i rækken fra Huawei. Tweak havde en mand med på pletten, for at få et indblik i den nye smartphone.

Honor er et brand, der hører under Huawei, og der er også en del af de samme elementer der går igen i Honor 9, som vi har set i Huaweis P10 smartphonen, som vi har testet her på siden for ikke så længe siden. Der er dog nok nyt under solen til at Honor 9 stadig er en spændende smartphone at se nærmere på.

Heldigvis fik vi et testeksemplar med hjem fra Berlin, så se frem til en fuld test af Honor 9 her på Tweak.dk, når den er blevet set efter i sømmene.

Honor 9 kan købes på det danske marked fra d. 15. august til en pris på 3999 kr.

Se med på YouTube når vi laver en lille gennemgang af Honor 9, efter turen til Berlin tidligere på ugen.