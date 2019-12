AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-23 13:27:59

Honor View 20 officielt lanceret

Rygterne har længe svirret om den kommende Honor View 20, og nu har Huawei altså officielt lanceret telefonen

Rygterne har længe svirret om den kommende Honor View 20, og nu har Huawei altså officielt lanceret telefonen. Honor View 20 ramte det kinesiske marked i december 2018 og er nu frigivet på det internationale marked.



Honor View 20 kommer med et 6,4 tommer display og en full HD+ opløsning. Under overfladen finder vi en Hisilicon Kirin 980 processor.



Det nye Huawei familiemedlem kan vælges med 6GB eller 8GB RAM og med 128GB eller 256GB lagerplads. Beklageligt er Honor View 20 ikke designet med et microSD, hvilket gør du er løst på lagerfronten.



Af kameraer har Honor View 20 et 25 megapixel kamera på forsiden til blandt andet selfies, og på bagsiden af Honor View 20 har producenten monteret et 48 megapixel kamera plus et TOF 3D kamera. På batteri-fronten får vi tilbudt et 4000 mAh batteri.



Prisen for Honor View 20 starter på €569 i Europa.



Billede & Kilde

GSM Arena