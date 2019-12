AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-16 10:44:22

Huawei Honor 9 forventes lanceret 27 juni i Europa

Rygtemøllen tager fart denne tid, når det handler om nye smartphones, og nu melder Huawei sig på banen med deres kommende Huawei Honor 9.

Det forventes Huawei er klar til at tage indpakningen af en kommende Honor 9 smartphone 27 juni via et presse event i Berlin, altså et event for deres europæiske afdelinger.

Tidligere rygter pegede i retning af 21/22 juni, når det handlede om release i Kina, men nu ser det sørme ud til vi i Europa kommer først denne gang.

Selvsamme rygtebørs lader til at være enig i den nye Honor 9 smartphone udstyres med et 5.2” display med en opløsning på 1920 x 1080 pixels, og en smartphone bygget med en Kirin 960 processor, 4/6GB RAM, og option for enten 32/64GB lagerplads.

På kamerafronten skulle Huawei have valgt at benytte sig af et 20 MP + 12 MP dual kamera på bagsiden.

Vi holder et vågent øje med kommende lancering af Huawei Honor 9.

Credit: gsmarena