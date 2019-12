AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-13 08:02:00

Huawei Mate 10 Pro – smartphone med kunstig intelligens

Huawei Mate 10 Pro er verdens første telefon med kunstig intelligens. Huawei Mate 10 Pro kombinerer, som de første på markedet, en fantastisk skærm og dual-kamera med en fordelagtig batteritid og en brugerflade, der er yderst brugervenlig med nogle højteknologiske funktioner som AI. Hele pakken fås tilmed til en yderst skarp pris.



Huawei har udstyret Huawei Mate 10 Pro med kunstig intelligens, hvor de bruger en nye machine learning-teknologi, der kan forbedre fotokvaliteten af dine billeder løbende. Huawei Mate 10 Pro bruger fotograferingsalgoritmer, som lærer telefonen at genkende forskellige objekter, så som f.eks. mad, blå himmel, strand, solnedgang, blomster, sne og portrætfotos. På den måde er telefonen i stand til at levere skarpe og perfekt billeder hver eneste gang, du knipser løs med kameraet.



En næsten kantfri smartphone med teknologisk ballast

Smartphonen fra det kinesiske brand kommer i et yderst elegant design, som indeholder enestående teknologisk kraft. Huawei Mate 10 Pro er en næsten kantfri smartphone, der har 6” OLED-skærm, hvilket er næsten 40% mere skærm end sin forgænger, Huawei Mate 9.



OLED-skærmen sikrer, at du kan se film, TV-serier og bruge din smartphone uden at opleve refleksioner – selv i solskinsvejr. Du behøver heller ikke frygte, at din telefon går ud midt i det – Huawei Mate 10 Pro har nemlig, til trods for sin store skærm, en ganske glimrende batteritid.



Huawei Mate 10 Pro er en minicomputer

Mange vil nok hævde, at enhver smartphone på mange måder kan sidestilles med en computer – ligeså snart vi tænder vores smartphones, ligner vores adfærd til forveksling måden, vi opfører os på, når vi bruger en computer. Men med den nye Huawei Mate 10 Pro tages skridtet videre – den kan nemlig kobles til skærm og tastatur gennem sin USB-C til HDMI-adapter. Denne funktion er langt fra banebrydende, da Huawei Mate 10 Pro på ingen måde er den første smartphone, der kan dette. Til gengæld er det nyt, at du ikke behøver en dock for at kunne gøre det.



Tag mobilen med i bad eller tag billeder under vand

Huawei Mate 10 Pro leveres i et stilrent, vand- og støvtæt design. Det betyder, at du i princippet kan skylle din Huawei Mate 10 Pro under den rindende vandhane, hvis du spilder på den. Med IP67 er Huawei-modellen nemlig vandtæt forstået på den måde, at den kan ligge i vand ned til en meter i en halv time. Det er ikke anbefalelsesværdigt at teste dette derhjemme, men et langt stykke henad vejen er der en lang række fordele forbundet med det at have en vandtæt smartphone.

Først og fremmest behøver du ikke frygte vandskade på smartphonen, når du bevæger dig ud i regnvejr. Ligesom du ganske bekymringsfrit kan bruge telefonen i fugtige omgivelser. I virkeligheden er Huawei Mate 10 Pro fuldt funktionsdygtig under vand, og du kan derfor også sagtens tage undervandsbilleder med din smartphone på din næste ferie. På den måde bliver hverdagen bare en smule mere bekymringsfri med en vandtæt Huawei Mate 10 Pro.

Vi anbefaler dog, at du læser mere om vandtætheden af Huawei Mate 10 Pro på producentens egen hjemmeside, og ligeledes er det en god idé at være opmærksom på, hvordan din egen forsikring dækker ifm. vandskader på elektronik.



Huawei Mate 10 Pro eller iPhone X?

Står du som så mange andre og overvejer, om du skal vælge en Huawei Mate 10 Pro eller Apples nyeste skud på iPhone-stammen, iPhone X, handler det i første omgang om at vælge mellem forskellige styresystemer. Nogle mennesker sværger til iOS, hvorimod andre foretrækker Android. Først og fremmest ligger der en naturlig forskel mellem de to styresystemer – Android giver dig nemlig muligheden for et langt stykke henad vejen selv at designe dine startskærme, både ift. widgets, generelt grafisk udtryk og placeringen af dine apps. Der følger ikke helt de samme muligheder med, når du vælger en iPhone, der har iOS som styresystem.

Derudover er der naturligvis forskel i prisen på henholdsvis Huawei Mate 10 Pro og iPhone X. Der er flere ligheder mellem de to smartphones, men der er til dels også flere punkter, hvor de to modeller adskiller sig fra hinanden.



Med Huawei Mate 10 Pro får du en højteknologisk smartphone, der vha. kunstig intelligens kommer med et sublimt dual-kamera og en fænomenal processor. I en iPhone X får du glæden af Apples version af Augmented Reality, hvor du gennem Face ID-funktionen bruger ansigtsgenkendelse til at låse telefonen op og som sikker autentificering. Det handler derfor også i høj grad om at vælge, hvad du vægter højest, næste gang du går ud for at købe en ny smartphone.