2017-10-17 11:01:17

Huawei Mate 10 Pro officielt lanceret

Huawei Mate 10 Pro er officielt lanceret, og det første blik på herligheden fra Huawei ser bestemt lovende ud.

I går løftede Huawei som forventet deres nye smartphone, Huawei Mate 10 Pro, og specifikationerne ser ganske lovende ud ved første øjekast.



Huawei Mate 10 Pro, er udstyret med et 6 tommer AMOLED display, som kan håndterer en FHD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels.



Under den smukke overflade gemmer der sig en Kirin 970 processor, 4GB RAM samt 64GB lagerplads. Det bliver også muligt at erhverve sig Huawei Mate 10 Pro med 6GB RAM og 128GB lagerplads.



Den nye Huawei Mate 10 Pro smartphone byder denne gang også på et nyt kamera setup, som er udviklet i samarbejde med Leica, og som har resulteret i en en sensor værende i stand til at tilbyde 12 megapixel farve, og 20 megapixel monochrome.



Huawei har valgt at benytte sig af EMUI 8.0, som er baseret på Android 8.0 Oreo, og så bliver den nye Huawei Mate 10 Pro smartphone også udbudt med et Porsche design, som en separat model. Her er du ”tvunget” til at få Mate 10 Pro smartphone udstyret med 6GB RAM og 256GB lager.



Batteriet bliver denne gang et 4000 mAh.