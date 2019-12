AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-08 15:44:09

Huawei Mate 20 kan lanceres til sommer

Hvis alt går vel, så tyder noget på, at Huawei Mate 10 meget snart kan komme til at møde sin efterfølger.

Huawei Mate 20 vil blive lanceret tidligere end forventet. Det melder de nyeste rapporter fra Kina.

Der nævnes ikke noget om en specifik lanceringsdato, men der bliver angiveligt tale om en sommer-lancering.

Denne nyhed kommer som noget af et chok for de fleste på smartphone-markedet, da Huawei normalt plejer at foretage lanceringer i slutningen af året.

Huawei Mate 20 er efter sigende blevet udstyret med et display på 6 tommer, Kirin 980 processere, 6GB RAM og 256GB opbevaringsplads.

Det skal siges, at det er de første meldinger, vi indtil nu har fået på Huawei Mate 20, så det hele skal selvfølgelig stadig tages med et gran salt.