Huawei Nova 4 officielt lanceret. 48MP sensor og In-Display kamera

Huawei har officielt tage gavepapiret af deres nye Nova 4 – en smartphone iklædt blandt andet 48MP sensor og In-Display kamera.

Huawei har officielt tage gavepapiret af deres nye Nova 4 – en smartphone iklædt blandt andet 48MP sensor og In-Display kamera. Nova 4 udstyres dog ikke med producenten Kirin 980, men kommer til gengæld med andre spændende high end specifikationer.



Huawei Nova 4 bliver ligeledes den første enhed fra den kinesiske gigant, som er designet med et punch-hole kamera display som vi også finder på the Galaxy A8s. Hvad der startede ud med den famøse ”notch”, blev afløst af en teardrop notch, og nu altså udskiftet med tiden hotte in-display kamera funktionalitet og design. Dermed sætter Huawei fokus på at maksimere screen-to-body ratio, som vi uden tvivl vil se mere til fra 2019.



Huawei Nova 4 bygges med triple kamera og 8GB RAM



Et kig i dybden på den nye Nova 4 afslører et design med et 6,4 tommer IPS LCD display og 2,310 x 1,080 opløsning Under overfladen finder vi producentens egen Kirin 970, og dermed en tand under flagskibet, Mate 20 serien. Kirin 970 vil dog uden problemer kunne bringe nok performance til overfladen til den gængse forbruger.



På bagsiden af Huawei Nova 4 er smartphonen udstyret med en fingeraftrykslæser samt føromtalte triple kamera setup. Den primære 48MP kamerasensor følges op af 20MP sensor om en der omtales som depth-sensing sensor. Vi kunne her have ønsket inddragelse af en telefoto linse på Nova 4.

Kigger vi i retning af batteriet, bliver der tale om et 3,750mAh batteri, og understøttelse af deres 18-watt fast-charging support.



Prisen der omtales forlyder på 3,099 Yuan eller $449.2. Vi ar ikke kunne finde informationer om et potentiel release i Europa.



