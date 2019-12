AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-17 23:39:32

Huawei P11 forventes at blive lanceret under MWC 2018

Huawei har valgt verdens mest imødesete mobilkongres til at lancere deres nyeste smartphone-model.

Mobile World Congress 2018 er kun et par måneder fra at blive skudt i gang, og noget tyder på, at det bliver med et brag.

Mange forskellige virksomheder har planer om at bruge det kommende event til at lancere nye produkter, heriblandt Huawei.

Den kinesiske smartphone-gigant vil helt præcist bruge Mobile World Congress 2018 til at præsentere verden for sin nyeste smartphone i form af den såkaldte Huawei P11.

Denne nyhed kommer ikke som nogen overraskelse. Huawei P10, forgængeren til Huawei P11, blev nemlig også lanceret under et Mobile World Congress-arrangement.

Der er endnu ikke nogen informationer angående pris og tilgængelighed for Huaweis nye smartphone. Der forventes dog at komme nyt på den front i løbet af de næste par uger.