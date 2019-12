AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-23 21:01:19

Huawei P20 lanceres nok ikke under MWC 2018

Huawei P20 kan stadig nå at blive præsenteret under MWC 2018. Det ser dog ikke længere ud til at være ret sandsynligt.

MWC 2018 bliver snart skudt i gang. Mange virksomheder planlægger at bruge eventet til at lancere helt nye smartphones.

Huawei synes dog ikke at være en af dem – i hvert fald ikke, når det kommer til lanceringen af Huawei P20.

En ny rapport fra Sydkorea melder nemlig, at Huawei i stedet vil lancere Huawei P20 i forbindelse med et separat event i enten marts eller april.

Flere medier og eksperter spekulerer i årsagen hertil. Et oplagt svar ville dog være, at Huawei vil undgå at miste opmærksomheden til Galaxy S9 fra Samsung, der forventes at blive lanceret under MWC 2018.

Det bliver dog stadig spændende at se, hvordan MWC 2018 kommer til at løbe af stablen. Der åbnes op for dørene d. 26. februar.