AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-26 19:10:55

Huawei P30 og Huawei P30 Pro er officielt lanceret

Kirin 980 med 10x Hybrid Zoom og Quad-kamera setup, er få blandt mange spændende nyheder fra Huawei lejren.

Kirin 980 med 10x Hybrid Zoom og Quad-kamera setup, er få blandt mange spændende nyheder fra Huawei lejren.



Efter måneder med rygter og spekulationer er Huawei P30-serien endelig blevet lanceret. Virksomheden annoncerede telefonerne på Palais des Congres i Paris, Frankrig. Ud over telefonerne, lancerede Huawei også Freelace trådløse øretelefoner.



Begge modeller udstyret med Kirin 980 SoC og ledsages af 6 GB eller 8 GB RAM og 128 GB og 512 GB lager, der kan udvides ved hjælp af et Nano-hukommelseskort.

Læs Alt du skal vide om den nye Huawei P30 serie



Huawei P30 bygges med en en 6,1 tommers FHD + OLED-skærm. På batterifronten tilbyder Huawei et 3650 mAh batteri og har en IP57 rating for beskyttelse mod vand og støv. Telefonen har et tredobbelt bagkamera system med en 40MP hoved sensor, et 16MP ultra vidvinklet kamera og en 8MP 3x telefotozoom sensor.



P30 Pro er dog stjernespilleren på det nye Huawei hold. Her får vi en større 6,47 tommers skærm, og elektromagnetiske højttaler under overfladen.



Med på Huawei P30 Pro menuen kommer et gigantisk 4200mAh batteri, der sørger for saft og kraft til en tur på farten. Og så er telefonen IP68-certificeret mod vand og støv. I modsætning til P30, har P30 Pro ikke hovedtelefonstikket – bedre kendt som jackstikket.



P30 flagskibet fra Huawei stepper også et niveau op, når vi vender blikket mod kamera konfigurationen.



Telefonen har en quad-kamera konfiguration med et 40MP hovedkamera med OIS, en 20MP ultra vidvinkel linse, en 8MP 5x periscope linse og en Time-of-Flight sensor til dybde kortlægning i billederne. Telefonen tilbyder også 10x hybrid zoom.

Begge telefoner leveres med en Huawei udviklet RYYB sensor, der angiveligt forbedrer lysabsorptionen med næsten 40 procent.



Dette skal teoretisk gøre det muligt for Huawei P30-serien at tagesuper flotte billeder, selv hvor der er begrænset lys. ISO-niveauet kan bumpes op til 409.600 på P30 Pro og 204.800 på P30, hvilket er meget højere end hvad andre smartphones tilbyder.



Begge telefoner har et 32MP selfie kamera, der er anbragt i en teardrop-formet hak. P30 serien kommer også med Huawei' Supercharge teknologi, hvilket betyder at batteriet går fra 0 til 70 procent på kun en halv time. Telefonerne har også den omvendte trådløse opladningsfunktion, som debuterede i Mate 20 Pro, men lad os håbe den kinesiske gigant har forbedret teknologien bag betydeligt.