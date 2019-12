AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-29 14:51:38

Huawei P30 vs P30 Pro (Video)

De nye Huawei P30 og P30 Pro smartphones blev officielt lanceret i denne uge. Nettet oversvømmet allerede med tests af Huawei P30 og P30 Pro og forskellige sammenligninger på tværs af de nye high-end telefoner, og nogle mere spændende end andre.

En garanti for grundig kvalitet, kommer altid fra Unbox Therapy, og endnu en gang svigter han ikke hans publikum. Unbox Therapy sammenligner Huawei P30 vs P30 Pro side by side, og fremhæver de væsentlige forskelle mellem de nyeste smartphones fra Huawei.

Kilde: Unbox Therapy

Huawei P30 er omkring $ 200 billigere end P30 Pro, og Huawei meldte også en kommende P30 Lite på vej, som alt andet lige, må være en billigere version af ovenstående.

Hvilken af disse to i videoen ville du vælge?

Kilde & Billeder

Unbox Therapy,