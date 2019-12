AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-19 10:26:55

Huawei arbejder på en Xiaoyi stemmeassistent til markedet uden for Kina

Huawei har en stemmeassistent, Xiaoyi, svarende til Amazon Alexa og Google Assistant. Xiaoyi er pt. kun tilgængelig i Kina, men nu tyder det på Huawei arbejder på en version til markedet uden for Kina, og som skal tage kampen op med Amazon Alexa og Google Assistant, som vinder ind med raketfart i de danske hjem.

Huawei har en stemmeassistent, Xiaoyi, svarende til Amazon Alexa og Google Assistant.



Xiaoyi er pt. kun tilgængelig i Kina, men nu tyder det på Huawei arbejder på en version til markedet uden for Kina, og som skal tage kampen op med Amazon Alexa og Google Assistant, som vinder ind med raketfart i de danske hjem.



En af kilderne bag informationerne, er producentens egen direktør, Richard Yu. Med målet om at komme forbi Samsung, som på verdensplan topper inden for smartphones, så skal der tiltag op af værktøjskassen, som kan matche eller direkte overmatche konkurrenternes udbud, og her kunne Xiaoyi meget vel komme ind som en vigtig brik for Huawei.



I et interview til CNBC fortæller Richard Yu:



”It would make sense for Huawei to offer a smart assistant to users outside China as well. It aims to be the top smartphone vendor globally in a couple of years and voice assistants are now common even on mid-range devices”



”Huawei is using its own voice assistant in China and that in the future, we will also have our own outside of China.”



I samme ombæring forklarede Richard Yu ligeledes, at det tager tid at bygge en artificial intelligence services.



Han slår også fast, at til trods for de arbejder på en stemmeassistent til et marked uden for Kina, er det ikke ensbetydende med de dropper samarbejdet med Amazon og Google. Det er også på nuværende tidspunkt uklart hvilke sprog Xiaoyi vil komme til at understøtte.



Billede & Kilde:

CNBC & Huawei