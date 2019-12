AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-19 08:18:09

Huawei forbereder sig på 40-60% nedgang i deres salg

Som følge af den nuværende situation mellem Huawei og USA, forbereder Huawei sig på en stor nedgang i det internationale salg af deres smartphones.

Som følge af den nuværende situation mellem Huawei og USA, forbereder Huawei sig på en stor nedgang i det internationale salg af deres smartphones.

Ifølge Bloomberg, frygter Huawei en international nedgang i salget på omkring 40-60 millioner enheder.



Huawei’s CEO – Ren Zhengfei har desuden bekræftet at firmaet har oplevet et fald på 40% i smartphone-salget, internationalt, over den sidste måneds tid.



Zhengfei forventer, at de amerikanske sanktioner vil nedsætte Huawei’s indtægt med omkring 30 milliarder dollars over de kommende to år.

“We didn’t expect the U.S. would so resolutely attack Huawei. We didn’t expect the U.S. would hit our supply chain in such a wide way -- not only blocking the component supplies, but also our participation in international organizations.” Udtaler Ren Zhengfei, CEO for Huawei.



Huawei havde altså kort sagt ikke forventet at USA’s blacklisting ville ramme firmaet så hårdt og bredt. Dette giver ikke kun problemer for selve Huawei, men også når det kommer til deres internationale samarbejdsevne.

Huawei arbejder sandt nok på deres eget styresystem, men om det er nok til at redde dem, må tiden vise.

Billede og kilder: Bloomberg, Huawei