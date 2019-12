AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-06 12:47:24

Huawei fremviser en Kirin 970 octa-core chip med en “neural processing unit” som er planlagt integreret i deres næste flagskibe i form af Huawei Mate 10 and Mate 10 Pro.

Der er tale om Huawei’s Kirin 970 processor, som er en octa-core chip, som ifølge Huawei selv, giver et markant boost sammenlignet med nuværende Kirin 960, når det kommer til single-core og multi-core CPU performance.



Den indbygget GPU i Kirin 970, har dog fået en overhaling i form af en ny features kaldet ”neural processing unit (NPU)”, hvis basale opgave er at kunne identificerer over 2000 billeder i minuttet sammenlignet med 90 pr. minut uden inddragelse af NPU.



I rå data byder den nye Kirin 970 CPU på fire 2.4 GHz ARM Cortex-A73 CPU cores samt fire 1.8 GHz ARM Cortex-A53 cores, som minder meget om den Kirin 960 chip Huawei tidligere benyttede sig af.



Forskellen ligger nok mere gemt i den nye processor, er bygget med en 10nm fabrikationsproces modsat 16mm på Kirin 960 chippen – en overgang udvalgt for at optimerer performance og energiforbruget.



Et kig på GPU’en afslører en Mali-G72 MP12, der overtager pladsen fra en ARM Mali-G71 MP8 chip, og en LTE radio, der har fået en opgradering fra Cat 12/13 understøttelse, som tilbyder op til 600 Mbps i download og til Cat 18, som trækker herligheden op til hele 1.2 Gbps.



Det er dog uden tvivl tilførslen af NPU, der trækker rampelyset i deres kommende smartphone.

Huawei melder sig selv på banen med følgende udtalelse:



It offers 25 times the performance of a CPU with 50 times better energy efficiency for tasks including real-time image and voice recognition and “intelligent photography.”



Vi ser frem til at få flere informationer om Huawei Mate 10 og Mate 10 Pro og ikke mindste processor.

