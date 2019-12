AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-18 01:18:03

Huawei lancerer Mate 10 på denne dato

Katten er nu endelig ude af sækken. Huawei gør klar til en af årets helt store smartphone-præsentationer.

Vi bliver hvert år introduceret for en masse forskellige smartphones fra firmaer som Apple, Samsung og Huawei.

Nu har sidstnævnte valgt at løfte sløret for lanceringsdatoen af den såkaldte Mate 10-smartphone.

Huawei har inviteret pressen velkommen til et større event i Munchen, som vil finde sted den 16. oktober. Her vil den kinesiske virksomhedsgigant lancere deres nye smartphone.

Huawei vil ved samme lejlighed afsløre informationer vedrørende pris og udgivelsesdato.

Mate 10 har fået til opgave at konkurrere med Galaxy Note 8 og iPhone 8. Det bliver spændende at se, hvilken af de tre smartphones, der kommer til at klare sig bedst.

