Huawei lover Android Q på trods af amerikansk forbud

Huawei har netop udmeldt at en række af deres nyere smartphones vil modtage Android Q, på trods af den tvivl og uvidenhed, der indtil nu har eksisteret.

Nu er tvivlen dog borte, og Huawei har på deres eget website skrevet en offentlig meddelelse, som bekræftelse på følgende:

”All Huawei smartphones and tablets will continue to receive security patches and Android updates. Anyone who has already bought, or is about to buy a Huawei smartphone, can continue to access the world of apps as they have always done. All devices continue to be covered by ourmanufacturer’s warranty and will receive full service support.” Meddeler Huawei.

Blandt enhederne der modtager Android Q, finder vi eksempelvis Huawei’s P30-serie, Mate 20-serien, men også sidste års flagskibs-smartphones – P20/P20 Pro og Mate 10/Mate 10 Pro.

Her er den fulde liste over de Huawei smartphones, der modtager Android Q:

- P30 Pro

- P30

- Mate 20

- Mate 20 Pro

- PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

- P30 Lite

- P smart 2019

- P smart+ 2019

- P smart Z

- Mate 20 X

- Mate 20 X (5G)

- P20 Pro

- P20

- Mate 10 Pro

- PORSCHE DESIGN Mate 10

- Mate 10

- Mate 20 Lite

Huawei nævner også at de har skudt et beta program i gang for Android Q, som lige nu kører på Mate 20 Pro. På siden finder man også en slags Q&A, over mange af de nuværende rygter der florerer omkring Huawei.

I meddelelsen på Huawei’s hjemmeside bliver der dog ikke nævnt noget om Android support for fremtidige smartphones, derved er situationen stadig sløret på det punkt.



