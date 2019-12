AUTHOR :

Huawei mister muligheden for at benytte MicroSD kort

For at hælde endnu mere salt i Huawei såret, er Huawei er nu blevet sparket ud af SD Association. Intet der får indflydelse på eksisterende produkter, men fremtidige smartphones og bærbare computere, vil ikke kunne anvende den universelle mobile lagringsstandard, hvilket fører Huawei til at skifte til endnu en proprietær backup løsning.

I tilfælde af at du har levet under en sten i det sidste tid, har en udøvende bekendtgørelse, der er fast besluttet på at sparke Huawei væk fra jordens overflade, forbudt alle amerikanske virksomheder i at drive forretning med det kinesiske firma, herunder store navne som Google, Microsoft, Qualcomm, Intel og Broadcom.



Det betyder ingen Android, Play Store, Windows eller alle de vigtige chips, der indgår i smartphones og bærbare computere. Huawei er også blevet "midlertidigt begrænset" fra Wi-Fi Alliance, som kontrollerer Wi-Fi-standarder; afskåret fra ARM, som står for licenser nøgle designet på Huawei Kirin processorer, og de har også frivilligt forladt JEDEC, som definerer RAM specifikationer.



Huawei placeret på øretævernes holdeplads.



Dog kunne Huawei ane lys forude, da de allerede har bygget en microSD konkurrent; hvor du ”Nano Memory Cards”, som bruger mere eller mindre samme interne hardware som microSD kort, bare i Nano SIM formfaktoren. Disse kan monteres i kompatible Nano SIM-slots i Huawei enheder, som vi kender det fra at indsætte et microSD-kort i en SIM / microSD slot.



Deres specs er også konkurrencedygtige i standardstørrelser som 128 GB og 256 GB med læsehastigheder på 90 MB / s. Det eneste problem er prisen, hvilket er mere eller mindre en tredobling mod et tilsvarende microSD-kort.



