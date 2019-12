AUTHOR :

Huawei vil fremvise foldbar smartphone på MWC 2019

Hvis Samsung tror de skal stjæle al opmærksomheden på kommende MWC 2019, så kan de godt tro om igen. MWC 2019 bliver udstillingsplatformen for producentens foldbare smartphone, når MWC 2019 blæses i gang i Barcelona.

Det forlyder Huawei har deres egen foldbare smartphone med sig i rygsækken, som derfor blandt andet vil dele scenetid med Galaxy S10 og Samsungs foldbare telefon.



Vi har ingen officielle informationer direkte fra hestens mule, men deres seneste teaser indikerer skitserne fra en foldbar telefon og omtalen af Huaweis MWC 2019 press conference, som vil afholdes 24 februar 2019, 14:00 CET. Dette understøttes af flere tweets fra Huawei med teksten ”world’s first 5G foldable device.”



Set fra et forbrugersynspunkt, bliver det spænde at følge med i, hvem der bliver første producent til at have en foldbar smartphone på hylderne.

Første generation af foldbare telefoner vil uden tvivl koste spidsen af en jetjager, og dermed nok nærmere forbeholdt smartphone entusiasterne fremfor konsumer markedet.

