AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-19 09:51:46

Huawei vil lancere en 5G-smartphone i 2019

Huawei har interessante planer for næste år. De inkluderer blandt andet en helt ny 5G-smartphone.

Huawei er en af verdens hurtigst voksende smartphone-producenter. Huaweis fremgang afspejles nu i, at virksomheden vil lancere en 5G-smartphone i 2019.

Huawei kunne bekræfte denne nyhed under sit årlige analytiker-møde, som i år fandt sted i Shenzhen, Kina.

5G-smarrphones kræver som bekendt et 5G-modem for at fungere. Huawei har i den forbindelse planer om at udstyre den nye smartphone med et egenudviklet 5G-modem.

Det omtalte 5G-modem forventes at være Balong 5G01, som tilbage i januar blev lanceret under CES 2018.

Balong 5G01 har endnu ikke været brugt i forbindelse med smartphones. Det skal derfor blive spændende at se, hvor godt det i den sammenhæng kommer til at fungere.