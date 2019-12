AUTHOR :

Huawei vil være verdens største smartphone producent inden 2020.

Alle virksomheder ønsker at være nummer et i verden, uanset hvilket område de er i. Denne titel, hvad angår smartphone virksomheder, tilhører i øjeblikket Samsung, men det er tilsyneladende en titel, som Huawei sigter mod, og håber at overtage inden 2020, eller i det mindste at dele med Samsung i 2019.

Huawei har allerede formået at overtage Apples placering som nummer to, og her har deres P og Mate-serie gjort sit i kampen om at vinde kundernes gunst. Begge serien har høstet awards over hele kloden, og vist sig at kunne tage kampen op med alle de store drenge i klassen. Især kameraet på disse modeller, har i den grad vist Huawei kan være med i toppen.



I et interview med CNBC, har Richard Yu, CEO hos Huawei’s consumer division forklaret:



“Next year, we will be very close to number one, maybe we will be on par with Samsung. And at least the year after, maybe we have a chance (to be number one), the year 2020.”



Huawei erkender dog selv store udfordringer venter dem, og en af fokusområderne bliver at få et solidt tag i det amerikanske marked gennem amerikanske teleselskaber. Her blev Huawei i første omgang mod af voldsom modstand. Her var beskeden fra de amerikanske myndigheder, at de frygtede en national sikkerhedstrussel, og derfor blev Huawei afvist af store samarbejdspartnere som bl.a. Best Buy, som på nuværende tidspunkt har valgt at stoppe salget af Huawei smartphones, og dermed er nyeste Mate 20-serie heller ikke officielt tilgængelig i USA.



Derfor har producenten en massive opgave foran sig. Vi kan dog være sikre på det sidste ord i den sag ikke er kommet endnu.