AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-18 22:47:35

Huawei-smartphones ankommer med et 4,000mAh-batteri

Huawei er ved at gøre klar til næste måneds pressekonference i Paris, som kommer til at finde sted den 27. marts. Det er der en helt særlig grund til.

Pressekonferencen skal bruges på at annoncere flere nye smartphones – heriblandt Huawei P20, Huawei P20 Plus og Huawei P20 Lite.

De tre smartphones ankommer alle med et 4,000mAh-batteri. Derudover menes Huawei P20 Plus at være blevet udstyret med et Always On-display.

Huawei P20Plus er den kun anden smartphone til at have dette display. Den første var Huawei Mate 10 Pro.

Det var i første omgang forventet, at Huawei ville annoncere Huawei P20, Huawei P20 Plus og Huawei P20 Lite under MWC 2018.

Huawei har angiveligt valgt at udskyde annonceringen til marts, fordi man ikke var interesseret i at blive overskygget af Galaxy S9, der vil blive præsenteret dagen før MWC 2018.