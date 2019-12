AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-23 10:12:59

Hydrogen One smartphone udstyres med et 8K 3D kamera

Producenten RED, har længe knoklet på at få deres første smartphone, Hydrogen One ud over rampen. Fra mediernes synspunkt, har RED holdt kortene alt for tæt til kroppen.

Producenten RED, har længe knoklet på at få deres første smartphone, Hydrogen One ud over rampen. Fra mediernes synspunkt, har RED holdt kortene alt for tæt til kroppen.

Der hvor Hydrogen One skiller sig ud fra mængden, er på integrationen af et 3D holografisk display, som skulle være i stand til at skabe 3D effekter uden brugere skal udstyres med 3D briller.

Normalt er 3D holografisk display ensbetydende med udstyr som kraftigere batterier og 3D briller, men her har RED altså formået at få den spændende teknologi presset ind i en smartphone via et 8K 3D kamera til Hydrogen One telefonen.

Kilde: Engadget

For at nå i mål, har RED indgået et samarbejde med Lucid, som er specialiseret indenfor 8K 3D, og de første spæde fremvisninger kom under RED’s Hydrogen One party. Her fremviste de 2 synkroniseret 4K kameraer, som var i stand til at optage og konvertere video og billeder til 8K 4V format.

RED Hydrogen One - mere kamera end smartphone

Herefter kan formatet afspilles via telefonens 3D display og skabe et 3D holografisk output. Her kommer Lucid ind som en stærk partner med deres 3D Fusion teknologi, som igen drager fordel af hardwaren fra RED’s side.

RED skriver blandt andet:

Users will even be able to drop their smartphone into the new camera so that it doubles as a display for it. This will let them view the content immediately in 3D/4V without requiring headsets.

Prisen for Hydrogen One starter fra $1,195, og bliver i første omgang kun solgt via Verizon og AT&T. Hertil kommer en endnu ukendt pris for kameraet der skal monteres på Hydrogen One.

Hydrogen One kan allerede forudbestilles.

I kan læse mere om Hydrogen One konceptet HER og via RED's eget WEB