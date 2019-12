AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-28 22:17:59

Indien kan få eneret til at fremstille iPhone SE 2

Apple vil senere i år udgive iPhone SE 2. Fremstillingen vil angiveligt komme til at finde sted i Indien.

Apple vil senere i år udgive iPhone SE 2. Fremstillingen vil angiveligt komme til at finde sted i Indien.

En ny rapport mener at vide, at det bliver Indien som får eneretten til at fremstille iPhone SE 2.

Apple startede så sent som sidste år med at fremstille iPhones i Indien for første gang nogensinde.

På nuværende tidspunkt bliver kun en meget lille del af alle iPhone SE-modeller fremstillet i Indien.

Størstedelen bliver i stedet fremstillet i Kina, men det billede kan altså ende helt anderledes, hvad angår iPhone SE 2.

Intet er dog blevet bekræftet endnu, så det ville på nuværende tidspunkt være klogest at tage de fleste rygter omkring iPhone SE2 med et gran salt.