AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-15 20:18:51

LEAK – OnePlus 7 Pro lanceres den 14. maj

En kilde på Twitter ser ud til at have fået fat i et billede, der efter sigende fremviser at OnePlus 7 Pro bliver præsenteret den 14. maj.

Lækket kunne se ud til at tale sandt, da netop OnePlus 6 også blev lanceret i maj, forrige år.

OnePlus 7 Pro er rygtedes til at blive lanceret sammen med OnePlus 7, der begge gerne skulle komme med Qualcomm’s Snapdragon 855 SoC og et AMOLED display (uden notch), samt et triple-kamera. Vi har tidligere skrevet om OnePlus 7’s forventede design og specifikationer, artiklen kan læses her på Tweak.



Resten af specifikationerne vil variere afhængig af den enkelte model. Det er også forventet af vi ser en 5G-model, så i alt kan vi muligvis se frem til 3 forskellige OnePlus 7 versioner.



Om dette læk taler sandt, er svært at sige, og vi derfor vente til at OnePlus kommer med en officiel udmelding.

Kilde og billede:

Gizmochina, Twitter/ishanagarwal24