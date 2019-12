AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

LEAK: Huawei P30 får dobbelt op på RAM

P30 serien fra Huawei bliver først fremvist officielt den 26. marts, men det ser allerede ud til at vi tager en forsmag på goderne nu, takket være en enhedscertificering i Taiwan og Indonesien.

Hvis dette læk taler sandt, kan vi se frem til at Huawei P30 lander med 6/8GB RAM, og 128GB lagerplads. Dette er altså en fordobling, sammenlignet med P20’s 4GB RAM.



Huawei P30 Pro skulle efter sigende komme med 8GB RAM, og et valg imellem 128GB eller 256GB lagerplads.



Huawei P30 og P30 Pro er begge rygtedes til at være udstyret med Huaweis flagskibs SoC – Kirin 980, som debuterede med Huawei Mate 20 (Pro) i slutningen af sidste år.



P30 Pro ser også ud til at være udrustet med en fingeraftryksscanner, under skærmen, præcis ligesom på Mate 20 Pro.

Der er desuden også tale om en P30 Lite, men der er indtil videre sparsomt med oplysninger på banen. Det er dog forventet at den enten kommer med 4/6GB RAM, 64/128GB lager og Huaweis nyeste mellemklasse chipset – Kirin 710.

Hvorvidt vi rent faktisk ser en model fra Huawei med 5G forbindelse, er endnu uvist, men mon ikke vi gør det.



For at få et endegyldigt svar på om disse leaks taler sandt, må vi altså vente med at se, indtil den officielle lancering, d. 26. marts i Paris.



