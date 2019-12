AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-05 08:29:25

LEAK: OnePlus 7 bygges med et popup selfie kamera

Det er tydeligt vi nærmer os en lancering af en ny OnePlus smartphone. Udenlandske medier melder på daglig basis og nye informationer om en potentiel snarlig kommen OnePlus 7.

Vi har set flere renders af den nye OnePlus 7 smartphone, og de seneste information og billeder, peger i retning af OnePlus 7 meget vel kunne være designet med et pop out selfie kamera

Nu er endnu et billede dukket op, som ligeledes viser, at enheden vil have et selfie-kamera, der popper op fra toppen af enheden.



Telefonen forventes at blive udstyret med en Qualcomm Snapdragon 855 mobil processor og OnePlus 7 forventes også at komme med 8 GB RAM. Disse specifikationer er endnu ikke officielt bekræftet.

Vi har også hørt rygter om, at OnePlus 7 ikke ville have trådløs opladning som en del af menuen, hvilket blev bekræftet af OnePlus.



Vi følger op så snart der er dukket nye informationer op.

