AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-07 00:33:45

LG G6 gøres tilgængelig uden for Sydkoreas grænser

LG G6 er på trapperne til at kunne købes på europæisk jord. Det skulle gerne være muligt inden ugen er omme.

Det er ikke længe siden, at LG afslørede deres LG G6-smartphone. LG valgte i første omgang at prioritere en udgivelse i Sydkorea. Nu er virksomheden dog klar til at smide deres nye smartphone på det internationale marked.

LG har annonceret, at de i denne uge vil påbegynder en handel af LG G6 i Nordamerika og Europa.

I de efterfølgende uger vil smartphonen også finde sin vej til butikshylderne i det resterende Asien, samt i Central- og Sydamerika.

LG G6 har indtil videre blevet omtalt særdeles positivt. Det viser, at LG må have sat baren højt i forhold til at få skabt et produkt, der er konkurrencedygtigt.

Spændende bliver det at se, om LG G6-smartphonen bliver modtaget lige så godt i resten af verdenen, som den er blevet det hjemme i Sydkorea.