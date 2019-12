AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-25 17:38:42

LG G7-lancering forløber planmæssigt

LG G7 har længe været meldt på vej. Dette til trods for, at tidspunktet for lanceringen har stået hen i det uvisse. Det synes der nu endelig at være rådet bod på.

Der har været mange forskellige rapporter angående den kommende lancering af LG’s G7-smartphone.

Det var i første omgang forventet, at LG G7 ville blive præsenteret under MWC 2018, som løber af stablen i slutningen af februar.

Siden da har der dog også været rapporter, som har spekuleret i, at lanceringen ville blive udskudt med et par måneder.

Nu ser der dog endelig ud til at være et klart billede af, hvornår vi kan forvente at se LG løfte sløret for deres nye smartphone.

Repræsentanter fra LG har nemlig fortalt Android Central, at lanceringen forløber efter planmæssigt, og at den forventes at finde sted under MWC 2018.