PUBLISHED : 2019-02-25 10:47:38

LG G8 ThinQ smartphone annonceret under MWC 2019

Et hav af spændende nyheder ser dagens lys under MWC 2019, og heriblandt LG G8 ThinQ. Forud for annonceringen kom rygtestrømmen, og nu har LG altså meldt G8 ThinQ ind i kampens om at vinde kundernes gunst.

Den ny LG G8 ThinQ kommer med et 6,1 tommer QHD+ OLED display og en 3120 x 1440 pixels opløsning.



LG G8 ThinQ bygges med 6GB RAM og 128GB lager, som kan udvides op til 2TB card via microSD.

G8 ThinQ er udstyret med et 3500 mAh batteri, og præ-installeres med Android 9.0 Pie. På kamerafronten har LG G8 ThinQ et 8 megapixel på forsiden samt et 16 megapixel på bagsiden, som støttes op af et 12 megapixel kamera.



Sammen med annonceringen af LG G8 ThinQ, fremviste LG også en G8S ThinQ model. Denne er bygget med et 6,2 tommer display og en 2248 x 1080 pixels opløsning og 6GB RAM.

Kilde: LG



Nedenstående liste omhandler begge annonceringer fra LG under dette års MWC 2019:

LG G8ThinQ



Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform

Display: 6.1-inch 19.5:9 QHD+ OLED FullVision (3120 x 1440 / 564ppi)

Memory: 6GB RAM / 128GB / microSD (up to 2TB)

Camera:*

– Rear: 16MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 107˚) / 12MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚) / 12MP Telephoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

– Front: 8MP Standard (F1.7 / 1.22μm / 80˚ with AF) / Z Camera (ToF Technology)

Battery: 3500mAh

Operating System: Android 9.0 Pie

Size: 151.9 x 71.8 x 8.4mm

Weight: 167g

Network: 3G / 4G LTE-A

Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

Biometrics: Hand ID / Face Unlock / Fingerprint Sensor

Colors: Carmine Red / New Aurora Black / New Moroccan Blue

Other: Air Motion / Boombox Speaker + Crystal Sound OLED Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / Super Far Field Voice Recognition / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance / FM Radio



LG G8sThinQ



Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform

Display: 6.2-inch 18.7:9 FHD+ OLED FullVision (2248 x 1080)

Memory: 6GB RAM / 64GB or 128GB

Camera:

– Rear: 13MP Wide / 12MP Standard / 12MP Telephoto

– Front: 8MP Standard / Z Camera (ToF Technology)

Battery: 3550mAh

Other: Hand ID / Face Unlock / Air Motion / Stereo Speakers

Kilde & Billeder

LG