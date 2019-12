AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-09 22:06:19

LG V30 lanceres sidst på måneden

LG-fansene har noget at glæde sig til. LG V30 bliver sidst på måneden præsenteret i Berlin.

LG-fansene har noget at glæde sig til. LG V30 bliver sidst på måneden præsenteret i Berlin.

Det er ingen hemmelighed, at LG har været på med deres LG V30-smartphone. Den sydkoreanske virksomhed har ved flere lejligheder sørget for at promovere den nye smartphone.



Det har tidligere været nævnt, at LG V30 kunne ske at blive lanceret den 31. august. Nu har LG endegyldigt bekræftet, at det ganske rigtigt er den dato, hvor en lancering kommer til at finde sted.



Lanceringen kommer til at finde sted på Maritim Hotel i Berlin. Det sker i forbindelse med IFA 2017 kongressen.



Kongressen er privat, så man kan derfor kun komme ind med en personlig invitation. Det vil dog være muligt at live-streame den på YouTube.



LG V30 er den anden smartphone, som LG vælger at lancerer i år. Den forventes at ankomme med en Snapdragon 835 processer, samt 6GB RAM.