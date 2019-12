AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-24 02:41:19

LG V35 kan blive lanceret sammen med fire andre modeller

LG har store smartphone-planer for i år. Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man giver sig til at læse de nyeste rygter.

Det er ikke længe siden, at LG iværksatte en global udgivelse af virksomhedens nyeste smartphone ved navn LG G7 ThinQ.

Nu er LG minsandten ved at gøre klar til at løfte sløret for endnu flere smartphones, som skal lanceres, inden året er omme.

LG V35 skulle angiveligt være en af de omtalte smartphones. Den kommer ifølge ETnew til at blive lanceret engang i næste måned.

LG V35 er som nævnt ikke den eneste nye smartphone, som LG er på vej med. De andre udgøres af følgende modeller: LG Q7, LG Q7 Plus, LG X5 og LG X2.

LG V35 menes at ankomme med 6GB RAM og et 3,300mAh-batteri. Det er endnu ikke klart, om den til at starte med kun vil blive solgt i Sydkorea, eller om den vil blive gjort tilgængelig i flere forskellige lande.